В мае 2023 года Сбербанк запустит проект по возврату клиентам денежных средств, переведенных мошенникам. По словам зампредседателя правления кредитной организации Станислава Кузнецова, срок возврата средств удалось сократить до одного месяца, в дальнейшем вернуть деньги будет можно за несколько дней.

«Когда клиент по собственной вине, из-за своей ошибки, переводит деньги на счет, этот счет у нас банке, мы достаточно быстро показываем, что была ошибка, и клиент дает нам доверенность, чтобы мы защищали его интересы, мы готовы будем возвращать денежные средства. Потому что уровень надежности наших данных очень высокий, мы через суды в упрощенном порядке научились возвращать эти деньги», — объясняет Кузнецов.

В ходе Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» Станислав Кузнецов рассказал журналистам, что срок возврата средств удалось сократить до одного месяца, в дальнейшем возврат можно будет осуществить в течение нескольких дней. Кроме того, согласно «антиотмывочному» закону 115-ФЗ, деньги предполагаемого мошенника на счету банка можно блокировать на 10 дней. После блокировки банк может информировать клиента и при получении доверенности и заявления от клиента инициировать процедуру возврата.

На том же форуме глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что вопрос возврата клиентам похищенных мошенниками средств невероятно важен в вопросе борьбы с мошенничеством в банковской сфере. По ее словам, необходимость возмещать ущерб клиентам будет стимулировать банки активнее заниматься противодействием мошенникам.

Кроме того, Набиуллина заявила, что банкам и вовсе стоит автоматически блокировать все денежные переводы на известные мошеннические счета и сайты, а не давать людям время «подумать».