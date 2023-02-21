Клиенты со всего мира жалуются, что их почтовые ящики в Outlook завалены спамом, потому что спам-фильтры вдруг перестали работать.

По информации издания Bleeping Computer, проблемы начались еще вчера, 20 февраля 2023 года. Множество пользователей Outlook сообщили в социальных сетях и на сайте Microsoft Community, что абсолютно все сообщения попадают прямиком в их почтовые ящики, даже если ранее такие послания помечались как спам и отправлялись в папку для нежелательной почты.

«В мой почтовый ящик пришло уже 36 писем со спамом только за последние 2 часа. Это уже длится слишком долго, и с каждым часом ситуация только ухудшается», — пишет один из пострадавших от этого странного сбоя.

При этом некоторые отмечают, что даже включение опции «Доверять только email’ам из моего списка надежных отправителей, доменов надежных списков рассылки» в разделе «Нежелательная почта» -> «Фильтры» не решает проблему, то есть работа фильтров очевидным образом нарушена.

Хотя поток жалоб нарастал, на странице состояния Office сообщалось, что все работает в штатном режиме, и никаких сбоев не выявлено. Представители Microsoft тоже не делали никаких официальных заявлений и не подтверждали сообщения пользователей Outlook о том, что спам-фильтры в почте не работают.

Однако 21 февраля страница состояния все же обновилась, а разработчики заверили, что проблема решена. По их данным, инцидент продлился около13 часов, но что послужило его причиной не сообщается.