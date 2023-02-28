Инженер и защитник конфиденциальности Мак Пирс (Mac Pierce) создал толстовку Camera Shy Hoodie, которая скрывает лицо своего владельца от камер ночного видения. Дело в том, что в капюшон этой худи вшиты инфракрасные светодиоды.

DIY-толстовка Пирса оснащается 12 мощными инфракрасными светодиодами, расположенными рядом с капюшоном. Такие диоды используются в камерах видеонаблюдения в качестве «инфракрасного прожектора» освещения наблюдаемой области. С помощью переключателя, вшитого в рукав, владелец такого предмета одежды может заставить светодиоды мигать, что «ослепит» любые близлежащие камеры наблюдения в ночное время суток.

«Камеры ночного видения устроены таким образом, чтобы ночью различать инфракрасный свет. Чтобы “видеть” в темноте, — рассказывает Пирс. — Посылая им достаточное количество света, можно обмануть датчик и заставить автоматическую экспозицию попытаться это компенсировать».

Исследователь пишет, что изготовление худи обошлось ему примерно в 200 долларов, и он использовал в основном готовые компоненты. Все ПО и схемы, связанные с этой разработкой, энтузиаст выложил в открытый доступ под лицензией Creative Commons, открыв исходный код.

Ранее Пирс уже демонстрировал похожую разработку — кепку Opt-Out Cap, которая должна сделать своего владельца неузнаваемым для систем распознавания лиц. «Я хочу, чтобы люди могли протестовать без последствий. Мне кажется, что это идеальный вариант использования [Opt-Out Cap]», — писал он.