Пользователи обнаружили, что устройства Pixel, работающие на базе процессоров Google Tensor, перезагружаются при попытке посмотреть отрывок из фильма «Чужой» в качестве 4K HDR.

О странной проблеме сообщили пользователи с сабреддита Google Pixel. Так, человек с ником OGPixel5 пишет, что при попытке просмотра этого видео на YouTube смартфоны Google Pixel 6, 6a и Pixel 7 мгновенно перезагружаются. Что-то в этом ролике крайне негативно влияет на устройства, так как они уходят в перезагрузку, не успев показать своему владельцу ни единого кадра.

При этом другие пользователи отмечают, что после перезагрузки по какой-то причине не работает сотовая связь, а чтобы вновь ее активировать, понадобится перезагрузить устройство еще раз, но уже вручную.

Основная теория пользователей заключается в том, что нечто в формате видео (это 4K HDR) вызывает сбой в работе смартфонов. Подобные ошибки случались и раньше, например, в 2020 году активно обсуждались «проклятые обои», которые приводили к сбою, если установить их в качестве фона (проблема заключалась в ошибке цветового пространства).

Все затронутые этим багом телефоны используют Tensor SoC от Google Exynos, поэтому проблема не проявляется на других девайсах. Вероятно, сбои также могут демонстрировать устройства на базе Samsung Exynos, но пока о таких проблемах никто не сообщал.

Впервые информация о вызывающем перезагрузку YouTube-ролике появилась в сети в минувшие выходные, а сегодня журналисты издания ArsTechnica сообщили, что разработчики, похоже, уже исправили этот баг. Издание сообщило, что еще вчера имеющийся в распоряжении редакции Pixel 7 Pro мгновенно отключался при попытке открыть видео, а сегодня уже нормально его воспроизводит. Несколько пользователей на сабреддите Pixel тоже сообщили, что теперь видео работает нормально.

Хотя обновления приложения и других признаков выхода какой-либо «заплатки» пользователи и журналисты не обнаружили, издание отмечает, что Google вполне может удаленно влиять на работу смартфонов и без фактической установки обновлений.