Компания MyAlgo, стоящая за разработкой криптокошелька для блокчейна Algorand, предупредила пользователей, что им срочно нужно перевести все свои средства в другие места. Дело в том, что на прошлой неделе началась волна странных взломов, в ходе которых хакеры используют неизвестный эксплоит и уже сумели украсть 9,6 млн долларов в криптовалюте.

Разработчики пишут, что все зафиксированные взломы произошли на прошлой неделе, и новой волны атак пока не последовало.

При этом Джон Вудс (John Woods), главный технический директор Algorand Foundation, заявил, что от атак пострадали 25 кошельков, а эксплоит, который применяли злоумышленники, не связан с какими-либо уязвимостями в протоколе Algorand или SDK.

Вудс отмечает, что после завершения расследования обязательно будет опубликовано видео с пояснениями о ситуации, а разработчики MyAlgo признают, что пока не нашли корень проблемы, которую использовали злоумышленники.

Хотя официальных данных о самих атаках пока нет, блокчейн-аналитик ZachXBT подсчитал, что хакерам удалось похитить 19,5 млн ALGO и 3,5 млн USDC на общую сумму 9,6 млн долларов, а биржа ChangeNow уже заморозила активы преступников на сумму 1,5 млн долларов.