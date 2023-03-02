Вчера Роскомнадзор напомнил российским организациям, что с 1 марта 2023 года вступили в силу поправки к ч. 8-10 ст. 10 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Теперь многим российским компаниям запрещено передавать платежную информацию и информацию, которая может содержать персональные данные россиян, через иностранные сервисы, в частности, мессенджеры. Так, запрет касается следующих сервисов:

Discord; Microsoft Teams; Skype for Business; Snapchat; Telegram; Threema; Viber; WhatsApp; WeChat.



Согласно обновленному тексту закона, использование иностранных мессенджеров запрещается для финансовых организаций, банков, тех компаний, которые выполняют государственное задание и предоставляют госуслуги.

«Просим российские организации учитывать новые обстоятельства при планировании своей деятельности», — сообщают в ведомстве.

Президент РФ Владимир Путин 29 декабря 2022 года подписал закон, запрещающий банкам и некредитным финансовым организациям (профучастники рынка ценных бумаг, УК, инвестфонды, НПФы, депозитарии и так далее) использовать иностранные мессенджеры для передачи клиентам определенной информации.

Так, с 1 марта нельзя использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных документов, предоставления информации, содержащей персональные данные граждан РФ, для передачи данных о переводах денежных средств в рамках безналичных расчетов. Также под запрет попадет передача сведений, необходимых для осуществления платежей, или сведений о счетах (вкладах) граждан РФ в банках.

Кроме того, через иностранные мессенджеры запрещено передавать информацию при предоставлении государственных и муниципальных услуг, выполнении государственного или муниципального задания.

Интересно, что в январе 2023 года ВТБ запустил онлайн-банк в Telegram. Через мессенджер клиентам банка доступны просмотр баланса карт и счетов, перевод денег через СБП и пополнение счета мобильного телефона. Теперь представители ВТБ сообщили, что уже обратились Роскомнадзор за разъяснениями относительно работы их сервиса в Telegram. Банк допускает, что при необходимости придется скорректировать свою работу в мессенджере или вовсе ее прекратить.