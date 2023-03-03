Австралийская федеральная полиция арестовала женщину, которую подозревают в email-бомбардировке офиса неназванного члена федерального парламента страны. Сообщается, что за сутки женщина отправила более 32 000 электронных писем в офис парламентария, из-за чего сотрудники не могли нормально пользоваться ИТ-системами, а люди не могли связаться с офисом.

«Полиция утверждает, что эта женщина использовала несколько доменов для отправки 32 397 электронных писем в течение 24 часов до ее ареста, что привело к возникновению постоянных сбоев и помех в работе», — поясняют правоохранители.

Теперь обвиняемой будет предъявлено обвинение в совершении несанкционированного нарушения работы электронных коммуникаций. Максимальное наказание, предусмотренное за такое правонарушение, — десять лет лишения свободы.

Судя по тому, что в заявлении полиции упоминаются несколько доменов, использованных для отправки писем, похоже, подозреваемая воспользовалась неким сервисом для email-бомбинга, который позволил осуществить «почтовую DDoS-атаку», отправив множество электронных писем с разных адресов.

Многие из таких сервисов умеют обходить спам-фильтры и обычно рекламируются в даркнете или на хакерских форумах.

Также подозреваемая могла использовать специальные скрипты, которые автоматизируют регистрацию аккаунтов на множестве сайтов, используя для этого почтовый адрес жертвы. В итоге сообщения о подтверждении регистрации могли массово приходить в почтовый ящик офиса парламентария. Поскольку регистрация на таких сайтах, равно как и они сами, является настоящей, сообщения от них тоже благополучно обходят спам-фильтры.