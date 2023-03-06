Пользователи и журналисты обнаружили редкий баг, возникающий из-за конфликта Windows с новейшими драйверами AMD Radeon Adrenalin 23.2.2. Проблема приводит к серьезной «поломке» ОС, после которой систему невозможно загрузить даже в режиме восстановления.

Версия Adrenalin 23.2.1 была выпущена в середине февраля 2023 года, и с тех пор некоторые пользователи столкнулись со странной проблемой, из-за которой им приходится переустанавливать систему полностью.

Одним из пострадавших оказался редактор издания PCWorld Брэд Чакос (Brad Chacos), который и рассказал о происходящем в деталях. Все началось с того, что Чакос получил для тестирования кастомную Radeon RX 7900 XT и установил видеокарту в свой компьютер:

«У меня уже была GeForce RTX 4070 Ti, и пока она была установлена, я вручную обновил Windows 10. Затем я выключил систему и заменил 4070 Ti на Radeon RX 7900 XT. Загрузился нормально. Затем использовал инструмент “Установка и удаление программ” в Windows 10, чтобы удалить все ПО Nvidia со своего ПК, и перезагрузился. Стандартные вещи. Затем я использовал фантастический инструмент DDU Uninstaller, чтобы убедиться, что софт Nvidia действительно полностью удален, и перезагрузился. Все прошло нормально. А потом начались проблемы».

Редактор PCWorld загрузил WQHL-драйверы Adrenalin 23.2.2, рекомендованные на сайте 7900 XT, и установил их. Чтобы выполнить чистую установку, он установил флажок «сброс к заводским настройкам» (factory reset), но оказалось, что установка этого флажка, в сочетании с автоматическим обновлением Windows, происходящим в это время фоновом режиме, полностью выводит ОС из строя.

«Все шло хорошо, пока программа не сказала, что мне нужно перезагрузить компьютер, чтобы завершить установку драйвера. После перезапуска моя система показала заставку MSI BIOS, как обычно, но во время второй попытки загрузить Windows я получил синий экран смерти и код ошибки “Inaccessible Boot Device”. <…> Затем система ушла в бесконечный цикл BSOD > перезагрузка > BSOD > перезагрузка, не запуская попыток автоматического восстановления и не предоставляя мне обычные варианты для устранения неполадок в Windows», — рассказывает Чакос.

Когда журналист попытался убрать из компьютера кастомный Radeon RX 7900 XT, заменив его обычным Radeon RX 7900 XT от AMD, бесконечный цикл перезагрузок прервался, и он попытался автоматически восстановить систему, но стало еще хуже.

«Вместо того, чтобы исправить проблему, Startup Repair сделал только хуже. Экран потемнел и [компьютер] больше не отвечал. Теперь всякий раз, когда я пытался загрузить компьютер, я видел маленький кружок “Windows думает”, недолго вращающийся после экрана BIOS, а затем возвращался к бесконечной черноте. Моя установка Windows была настолько мертва, что даже BSOD больше не было, а у меня не было возможности использовать стандартные средства устранения неполадок в Windows», — пишет Чакос.

Попытки поменять Radeon RX 7900 XT на проверенные и рабочие RTX 4070 Ti и Intel Arc A750 так же не принесли никакого результата.

Погуглив проблему, Чакос наконец обнаружил статью на WCCFTech, датированную серединой февраля, а также множество жалоб пользователей, который гласили, что Adrenalin 23.2.1 полностью уничтожает Windows.

Чакос с иронией отмечает, что хорошо быть исполнительным редактором крупного компьютерного издания, так как вскоре после его собственной жалобы в Twitter с ним связались представители AMD.

Как оказалось, что инженерам AMD уже известно об этой экзотической проблеме, и в итоге им даже удалось найти не менее странный способ ее устранения, который в итоге помог оживить и компьютер Чакоса.

«Когда сразу после включения ПК появляется заставка BIOS, нажмите кнопку питания и попытайтесь убедить Windows выполнить попытку автоматического восстановления. Я пробовал четыре раза, но безрезультатно. Мне велели продолжать в том же духе, в конце концов, это сработало. После пятнадцати попыток у меня получилось!», — пишет редактор PCWorld.

При этом в AMD рассказали, что инженерам компании с трудом удалось воссоздать эту проблему в лабораторных условиях из-за ее крайней редкости, а представитель компании даже в шутку назвал журналиста «нулевым пациентом». По информации AMD, баг может возникать «в очень небольшом количестве случаев, если во время установки ПО AMD: Adrenalin Edition происходит обновление ПК».