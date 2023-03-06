Эксперты из компании Quarkslab обнаружили две серьезные уязвимости в спецификации библиотеки Trusted Platform Module (TPM) 2.0. Проблемы могут позволить аутентифицированному локальному атакующему перезаписать защищенные данные в TPM, а также выполнить произвольный код. Исследователи предупреждают, что эти проблемы могут затрагивать миллиарды устройств.

Уязвимости получили идентификаторы CVE-2023-1017 (out-of-bounds чтение) и CVE-2023-1018 (out-of-bounds запись). Обе проблемы связаны с обработкой параметров для некоторых команд TPM, и итоге позволяя злоумышленнику эксплуатировать их, отправляя TPM вредоносные команды для выполнения кода.

Согласно бюллетеню безопасности, выпущенному Trusted Computing Group, разработчиком спецификации TPM, эти уязвимости, связанные с переполнением буфера, могут привести к раскрытию информации или повышению привилегий. Итоговое влияние проблем зависит от того, как производитель реализовал работу с конкретной областью памяти: является ли она неиспользуемой или содержит оперативные данные.

Специалисты Quarkslab отмечают, что крупные технические поставщики, организации, использующие корпоративные компьютеры, серверы, IoT-устройства и встроенные системы, включающие TPM, могут пострадать от этих уязвимостей. В целом же, по словам исследователей, баги «могут затрагивать миллиарды устройств».

Эксперты CERT уже опубликовал собственное предупреждение об этих уязвимостях и сообщают, в течение нескольких месяцев информировали поставщиков о багах, стремясь пытаясь повысить осведомленность и уменьшить последствия. К сожалению, в итоге лишь несколько организаций подтвердили, что они затронуты CVE-2023-1017 и CVE-2023-1018.

Пока Lenovo — единственный крупный OEM-вендор, выпустивший собственные рекомендации по безопасности и предупредивший, что CVE-2023-1017 влияет на некоторые из систем компании, работающие на Nuvoton TPM 2.0.

В CERT предупреждают, что эксплуатация свежих уязвимостей позволяет либо получить доступ к конфиденциальным данным для чтения, либо дает возможность перезаписать обычно защищенные данные, доступные только для TPM (например, криптографические ключи).

Всем затронутым вендорам необходимо перейти на исправленную версию спецификации:

TMP 2.0 v1.59 Errata версии 1.4 или выше;

TMP 2.0 v1.38 Errata версии 1.13 или выше;

TMP 2.0 v1.16 Errata версии 1.6 или выше.

Пользователям рекомендуется как можно скорее применить обновления, выпущенные Trusted Computing Group, а также другими поставщиками.

В вычислительных средах с высокой степенью надежности пользователям также рекомендуют рассмотреть возможность использования TPM Remote Attestation для обнаружения любых изменений и обеспечения защиты TPM от взлома.