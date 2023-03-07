Аналитики из компании Trend Micro изучили пять англоязычных хак-форумов (Sinister, Cracked, Breached, Hackforums и ныне закрытый Raidforum), а также пять русскоязычных хакерских сайтов (XSS, Exploit, Vavilon, BHF и WWH-Club), чтобы прийти к интересному выводу: не менее 30% посетителей андеграундных ресурсов составляют женщины.

Так как на сайтах для киберпреступников во главе угла обычно стоит анонимность, исследователям пришлось прибегнуть к помощи таких инструментов, как Semrush и uClassify Gender Analyzer V5 (и даже с учетом этого методология исследования может вызывать сомнения), а в качестве контрольной выборки данные сравнивали со Stack Overflow и Reddit.

В итоге, после анализа с помощью Semrush, выяснилось, что около 40% посетителей англоязычных хак-форумов – это женщины. На российских андеграундных ресурсах женщин оказалось еще больше — 42,6%.

По данным аналитиков, наибольшее количество женской аудитории среди изученных сайтов привлек Sinister — 61% пользователей женского пола. Интересно, что при этом среди посетителей Stack Overflow насчитывается лишь 12% женщин.

Анализ с помощью Gender Analyzer V5 показал немного иную картину. К примеру, эксперты изучили контрольную группу из 10 пользователей, которые размещали свои профили в интернете и называли себя женщинами на XSS и Hackforums. После прогона сообщений этих пользователей через анализатор текста, выяснилось, что все профили классифицированы как женские с точностью 82,4%.

Затем специалисты Trend Micro проверили 50 случайных учетных записей с форума XSS (средняя учетная запись была создана примерно 31 месяц назад и содержала около 704 сообщений). На этот раз текстовый анализатор показал, что из 50 случайных пользователей 70% были мужчинами и 30% — женщинами.

Аналогичная проверка 50 случайных профилей была проведена на Hackforums, где средний возраст аккаунта составлял 32 месяца, и тот содержал примерно 947 сообщений. Результаты показали, что в 64% случаев профили принадлежали мужчинам и в 36% случаев — женщинам.

В конце своего отчета эксперты резюмируют, что киберпреступные сообщества, похоже, можно назвать куда более меритократическими, чем сообщества white hat’ов: