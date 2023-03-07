Аналитики Kaspersky ICS CERT: сообщают, что во второй половине 2022 вредоносные объекты были заблокированы на 39% компьютеров систем автоматизации в России.

Хуже того, Россия вошла в тройку лидеров в рейтинге регионов мира по доле заблокированных вредоносных объектов на компьютерах АСУ. Рост по сравнению с первым полугодием составил 9 п.п. — это наиболее значительное изменение среди всех исследуемых регионов.

Эксперты связывают этот рост с увеличением доли компьютеров АСУ, которые были атакованы вредоносными объектами из интернета: их количество выросло на 12 п.п. по сравнению с первым полугодием. К таким угрозам относятся, в том числе, вредоносные скрипты и фишинговые страницы (JS и HTML). Они были заблокированы почти на каждом пятом компьютере АСУ (18%).

Всплеск обусловлен массовым заражением сайтов (в том числе промышленных организаций), использующих Bitrix CMS. Атакующие использовали брешь в системе, чтобы перенаправлять браузер на вредоносные веб-ресурсы и фишинговые страницы. Как правило, компьютеры АСУ, с которых в интернет можно попасть на произвольные сайты, — это автоматизированные рабочие места операторов и инженеров.

Кроме того, во второй половине 2022 года самый заметный рост среди исследуемых отраслей по доле компьютеров АСУ, на которых были заблокированы вредоносные объекты, наблюдается в энергетике (рост на 11,5 п.п). В сфере инжиниринга и интеграции АСУ этот показатель вырос на 10 п.п., в автомобилестроении — на 8 п.п., в системах автоматизации зданий — на 4 п.п. При этом сектор автомобилестроения оказался лидером по доле атакованных компьютеров среди всех исследуемых отраслей (43%).