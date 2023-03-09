Компания Nvidia выпустила патч для драйвера дисплея (GeForce Hotfix 531.26), устраняющий недавно обнаруженные проблемы, связанные с высокой загрузкой ЦП, а также появлением «синего экрана смерти» (BSOD) в Windows 10 и Windows 11.

Проблемы начались после 28 февраля и релиза драйвера GeForce Game Ready 531.18 WHQL, в котором появилась поддержка RTX Video Super Resolution. Вскоре после выхода этого драйвера пользователи начали жаловаться, что плагин Nvidia Game Session Telemetry Plugin (NvGSTPlugin.dll), загружаемый Nvidia Display Container, увеличивает загрузку ЦП на 10% и более в системах под управлением Windows после закрытия игр или приложений для рендеринга.

Кроме того, сообщалось, что после установки драйвера пользователи сталкиваются с постоянными BSOD, от которых помогает только откат к предыдущей версии.

На этой неделе разработчики Nvidia выпустили GeForce Hotfix 531.26 для Windows 10 x64 и Windows 11 x64, который исправляет перечисленные выше проблемы. В отличие от драйверов Game Ready, эти драйверы содержат быстрые исправления, не сертифицированы WHQL и не проходят обычный процесс тестирования.

«Эти и другие исправления будут включены в следующий драйвер Game Ready, который будет сертифицирован WHQL и будет распространен через GeForce Experience и обычную страницу загрузки драйверов», — сообщает старший менеджер по драйверам GeForce Game Ready Шон Пеллетье (Sean Pelletier).

Пока патч не включен в состав Game Ready, пострадавшие пользователи, которые не хотят устанавливать хотфикс, могут смягчить проблемы, остановив процесс NVIDIA Container через диспетчер задач Windows.