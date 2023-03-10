Хакатон Demhack 6 пройдет 25-26 марта 2023 года в формате онлайн и объединит русскоязычных IT-специалистов, активистов и исследователей интернета. Регистрация участников открыта до 16 марта 2023 года включительно.

DemHack 6 станет уже шестым хакатоном задач в области приватности и свободы интернета. Как заявляют организаторы, он проводится, чтобы поддержать дух сообщества и дать специалистам возможность реализовать свои идеи для блага людей по всему миру, чтобы защитить права на приватность и доступ к информации в условиях мировых кризисов и ограничения свобод.

К участию в мероприятии приглашаются IT-специалисты, специалисты в области анализа данных, кибербезопасности, дизайнеры и цифровые художники, интернет-активисты, журналисты, исследователи. Рабочий язык мероприятия — русский.

Хакатон Demhack 6 состоит из трех треков:

приватность;

доступ к информации;

исследование свободы интернета.

Организаторы не ограничивают разработчиков и исследователей в выборе формата решений и способа высказывания, и уже подготовили список задач, на который можно ориентироваться в выборе проекта для разработки. Также команды всегда могут предложить свою идею, если она соответствует идеям хакатона — приватности и свободы интернета.

Лучшие команды получают призы и подарки от организаторов и партнеров. Избранные команды после завершения хакатона будут приглашены в новый набор Privacy Accelerator, где смогут развивать свой проект при поддержке экспертов и наставников. Акселератор выпустил уже более пятнадцати проектов, которые прошли путь от идеи до ранней версии продукта.