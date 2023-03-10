В рамках Hackaday Low-Power Challenge энтузиаст Андрэас Эриксен (Andreas Eriksen) создал устройство PotatoP в форм-факторе ноутбука.

Согласно заявлениям автора, этот девайс, оснащенный монохромным ЖК-дисплеем Sharp с разрешением 320 x 240 пикселей, процессором с частотой 96 МГц, аккумулятором емкостью 12 000 мАч и небольшим блоком солнечных батарей, способен работать без подзарядки в течение двух лет.

PotatoP появился на свет «благодаря» постоянному раздражению Эриксена, что его рабочий ноутбук все время разряжается. Разработчик считает, что для «небольших программных проектов», мощное оборудование вовсе не требуется, и порой пользователю было бы лучше, если бы конструкция ноутбука была ориентирована на очень низкое энергопотребление, экран был четким и читабельным, а клавиатура — функциональной.

В качестве материнской платы в PotatoP используется SparkFun RedBoard Artemis ATP с чипом SoC Ambiq Apollo3 на борту. SoC Arm Cortex-M4F работает на частоте до 96 МГц. SBC также имеет 384 КБ ОЗУ и 1 МБ флэш-памяти, а также весьма широкий спектр интерфейсов и вариантов подключения, особенно учитывая его размеры.

Также важным компонентом PotatoP стал монохромный дисплей Sharp Memory in Pixel LS044Q7DH01 с разрешением 320 x 240 пикселей и диагональю 4,4 дюйма. Эриксен пишет, что было бы здорово, если бы компания Sharp выпустила более крупную версию этой модели, но пришлось работать с тем, что было в наличии. Дисплей не имеет подсветки, что помогает энергоэффективности PotatoP, и тем не менее, по словам Эриксена, в условиях хорошего освещения он прекрасно читается.

Что касается набора текста, ради этого автор пожертвовал старой клавиатурой Happy Hacking Keyboard Lite 2, интегрировав ее в PotatoP.

PotatoP работает под управлением модифицированной версии uLisp (вариация Lisp, специально спроектированная для работы на микроконтроллерах с ограниченным объемом ОЗУ), которую автор в шутку называет PotatOS. При этом Эриксен признается, что для него использование Lisp для создания необходимых приложений сделало проект более интересным.

В настоящее время PotatoP уже способен работать в автономном режиме около двух лет, но его создатель по-прежнему занимается оптимизацией системы для снижения энергопотребления, о чем можно прочитать в логах проекта. Если одних только настроек ПО окажется недостаточно для продления срока работы ноутбука до бесконечности (с помощью солнечной энергии), Эриксен готов оснастить свою разработку дополнительными солнечными батареями ради достижения этой цели.