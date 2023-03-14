Разработчики NordVPN, одного из крупнейших поставщиков услуг VPN, сделали функциональность приватного туннеля Meshnet для Windows, macOS и Linux бесплатной для всех пользователей, включая тех, у кого вообще нет подписки на NordVPN.

Meshnet был запущен в июне 2022 года в качестве платной функции, позволяющей пользователям создавать приватные зашифрованные туннели между устройствами, которым они доверяют, по сути, создавая свои собственные VPN-серверы.

К примеру, Meshnet позволяет направить трафик со смартфона через домашний компьютер во время отпуска, чтобы все выглядело так, будто пользователь просматривает сайт из дома. Также трафик может проходить через туннель на компьютере друга или родственника, если те используют приложение Meshnet и были приглашены.

По сути, эта функциональность позволяет получать доступ к платформам с геоблокировками, а также защищает пользовательские данные при использовании незащищенных и недоверенных точек доступа Wi-Fi.

На этой неделе NordVPN объявила, что теперь Meshnet будет доступен бесплатно, и ради обеспечения прозрачности исходный код Linux-клиента сервиса уже открыт. Кроме того, в честь этого события инженеры NordVPN представили новую функцию Meshnet, которая позволяет пользователям безопасно обмениваться файлами неограниченного размера со своими друзьями. Библиотека, используемая для обмена файлами (Libdrop), и библиотека, используемая для сетевой связи (Libtelio) так же имеют открытый исходный код.

При этом разработчики уверяют, что в данном случае известный принцип «если вы не платите за товар, вы и есть товар» не работает. В своем пресс-релизе компания объясняет, что Meshnet совсем недорог в обслуживании и задействует лишь небольшую часть огромной инфраструктуры компании (5000 серверов в 59 странах мира).

То есть, сделав Meshnet бесплатным, NordVPN не понесет убытки. Зато в компании говорят, что этот шаг соответствует главной ее ценности — помочь сделать интернет более безопасным местом для всех пользователей, независимо от того, могут ли они позволить себе подписку на NordVPN.