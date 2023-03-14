По данным «Лаборатории Касперского», в 2022 году количество попыток перехода российских пользователей на фишинговые и скамерские страницы в доменной зоне .ru снизилось на 26 процентных пунктов по сравнению с 2021 годом. При этом увеличилось число фишинговых атак в доменной зоне .com.

Исследователи связывают это с двумя факторами. По их мнению, во-первых, доказала свою эффективность кооперация в области кибербезопасности, обмен экспертизой и слаженные действия вендоров и регуляторов в России. В результате фишинговые сайты в доменной зоне .ru стало сложнее создавать, а их жизненный цикл сильно сократился.

Во-вторых, злоумышленники адаптируют свои тактики и пытаются охватить как можно больше потенциальных жертв — используют наиболее распространенные доменные зоны и выставляют фильтр по геолокации. Таким образом, одна и та же фишинговая или скам-страница может демонстрироваться пользователям в России и других странах на разных языках, для чего злоумышленники прибегают к автоматическому переводу.

Тенденция к переключению на новые доменные зоны продолжается и в 2023 году. В феврале текущего года наибольшее количество попыток перехода российских пользователей пришлось на фишинговые страницы в доменной зоне .com (48%), на втором месте — .ru (12%), на третьем — .ws (6%). Оставшаяся доля распределяется между такими доменами, как .top, .site, .io, .xyz, .net, .pro.