Журналисты Tom's Hardware обнаружили в продаже странный маршрутизатор TP-Link NX31 Miner Router, якобы имеющий функцию для майнинга и встроенный ASIC. Для рекламы этого устройства стоимостью 1990 долларов используется изображение маршрутизатора TP-Link Archer BE900 Wi-Fi 7, но представители TP-Link уже сообщили, что не имеют никакого отношения к «роутеру для майнинга».

О старте продаж странных роутеров (полное название звучит как TP-Link NX31 Kadena 31.2 THS Kadena Miner Router) объявила компании TP-Link ASIC. Согласно заявленным характеристикам, этот девайс стоимостью почти 2000 долларов является как роутером Wi-Fi 7, так и ASIC’ом, который добывает криптовалюту эффективнее, чем RTX 4090, и при этом потребляет 1200 Вт при полной нагрузке.

При этом на странице продукта отсутствуют многие технические детали, а изображение устройства соответствует реально существующему маршрутизатору TP-Link Archer BE900 Wi-Fi 7 (даже имя файла это подтверждает). В Tom's Hardware отмечают, что такое попросту невозможно, так как втиснуть такие мощности в этот корпус, спиратив дизайн устройства у TP-Link, вряд ли получилось бы физически.

Кроме того, согласно заявлениям «производителя», майниновый роутер обеспечивает хэшрейт до 31,2 Тх/сек, что намного производительнее GeForce RTX 4090. Только, похоже, речь идет об алгоритмах для ASIC (Kadena/Blake2S). Журналисты полагают, что «никто в здравом уме, кому приходится платить за электричество, не станет использовать такие алгоритмы на GPU в наши дни».

Хотя TP-Link ASIC заявляет, что устройство полностью окупится за 5-7 месяцев, журналисты подсчитали, что при заявленной мощности 31,2 Тх/сек устройство (если бы оно было настоящим) могло бы добывать криптовалюту на сумму около 4 долларов в день при текущем курсе. Но при потребляемой мощности 1200 Вт и тарифе 0,10 доллара за кВт/ч, фактическая прибыль снижается примерно до 1,40 доллара в день, а значит, окупить майнинговый роутер удастся не ранее чем через 1000 дней. При условии, что с Kadena все будет в порядке.

На сайте продавца сообщается, что первая партия майнинговых роутеров уже распродана, поэтому пока можно лишь записаться в лист ожидания, а новые устройства якобы появятся только в апреле. При этом заказы ограничены тремя устройствами на одного клиента.

Журналисты обратились за разъяснениями к представителям TP-Link, и в компании сообщили, что не имеют к майниговым маршрутизаторам никакого отношения, это не продукция TP-Link, и компания уже работает над удалением из сети фейковых пресс-релизов.

В Tom's Hardware пишут, что это далеко не первый случай мошенничества с майнинговым оборудованием, когда вместо реальных устройств мошенники продают лишь картинки из Photoshop.