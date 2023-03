Студент бакалавриата Технологического института Карлсруэ Ян Штремель (Jan Strehmel) обнаружил интересную связь между количеством нецензурных выражений в коде и его качеством. Штремель посвятил ругательствам в коде свою выпускную работу для получения степени бакалавра, и рассказывает, что по десятибалльной шкале качества код, содержащий нецензурную лексику, оценивается примерно на полбалла выше, чем код, не содержащий ругательств.

Все началось с того, что Штремель анализировал опенсорсный код, написанный на C, и заметил, что комментарии изобилуют ругательствами. Затем в сети обнаружилась статистика распространенности разных ругательств в коде, лежащем в основе Linux. В итоге Штремель и его руководитель, биоинформатик Александрос Стаматакис (Alexandros Stamatakis) задались вопросом, как ненормативная лексика влияет на качество кода (и влияет ли).

Стаматакис предложил использоваться для анализа программу под названием SoftWipe, разработанную его лабораторией. Она измеряет соблюдение различных стандартов программирования в коде, включая использование проверок качества и простоту структуры кода.

Для своего исследования Штремель взял с GitHub около 3800 примеров кода, содержащих ругательства, и 7600 примеров без них. SoftWipe показала, что в среднем по десятибалльной шкале код, содержащий брань, оценивается на полбалла выше, чем код без ругательств.

Стаматакис признается, что и сам нередко использует нецензурную лексику, когда пишет код, и шутит, что, возможно, именно это помогло ему стать профессором.

Хотя работа Штремеля и Стаматакиса еще не окончена (исследователи планируют провести целый ряд экспериментов, чтобы закрепить результаты и получить дополнительную информацию), издание ArsTechnica отмечает, что предварительные результаты их изысканий уже заинтересовали других специалистов.

К примеру, когнитивный психолог Бенджамин Берген (Benjamin Bergen) из Калифорнийского университета в Сан-Диего, автор книги «What the F: What Swearing Reveals About Our Language, Our Brains, and Ourselves» («Какого х: что ругательства говорят о нашем языке, нашем мозге и нас самих»), сообщил журналистам, что связь между сквернословием и качеством кода ранее не изучалась. Возможное наличие такой связи он счел «очень захватывающей и интересной идеей».

В частности, Берген предположил, что программисты, которые используют нецензурные выражения, могут быть более эмоционально вовлечены в работу, что в итоге может привести к созданию более качественных продуктов.

Инженер-программист Грег Уилсон (Greg Wilson), который является соучредителем организации The Carpentries, которая учит специалистов быть хорошими программистами, и вовсе говорит, что не удивлен тому, что личности программистов и выбранные ими слова влияют на их работу.

Тот факт, что Штремель и Стаматакис обнаружили вероятную связь между ругательствами и качеством кода, кажется Уилсону весьма тревожным. Он отмечает, что ненормативная лексика, особенно если она направлена ​​на младших программистов, нередко становится одним из факторов, который отпугивает людей от продолжения работы в области разработки ПО.