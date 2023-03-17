СМИ пишут, что инженеры службы поддержки Microsoft иногда используют кряки для «взлома» Windows на машине клиента, если с активацией подлинной копии операционной системы возникли проблемы.

Об одном из таких случаев рассказал в Twitter инженер-фрилансер из Южной Африки Уэсли Пайберн (Wesley Pyburn). Его подлинная копия Windows 10, стоившая 200 долларов в Microsoft Store по какой-то причине не активировалась, и Пайберн обратился в поддержку.

Специалисты поддержки первого уровня не смогли решить проблему и передали ее «выше». На следующий день Пайберн был поражен, когда как инженер второго уровня поддержки Microsoft вошел в его систему с помощью Quick Assist и крякнул ОС, используя пиратские инструменты, которые обходят процесс активации Windows.

Специалист поддержки выполнил на машине Пайберна PowerShell-команду irm https://massgrave[.]dev/get | iex , которая устанавливает соединение с massgrave.dev (неофициальным репозиторием скриптов-активаторов для Windows и Office, которые остаются незамеченными большинством антивирусных продуктов). Команда Invoke-Expression, также известная как iex, запустила загруженный скрипт.

«Взломать Windows в буквальном смысле проще, чем заплатить за нее», — поражается Пайберн.

Чтобы убедиться, что специалист службы поддержки Microsoft действительно запустил на его машине кряк, Пайберн связался с представителями Massgrave в Discord. Они не только утвердительно ответили на его вопрос, но также заявили, что уже не первый раз, когда они слышат о том, что поддержка Microsoft делает подобное.

«Это уже второй раз, когда нам сообщают, что специалисты службы поддержки Microsoft используют [кряк]. Это неофициально и незаконно», — сообщили в Massgrave.

Пайберн пишет, что ему все равно трудно поверить в то, что ответом Microsoft на проблемы в системе активации является взлом Windows через официальные каналы поддержки.

«…И ЭТО БЫЛА ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА. Единственная причина, по которой я заплатил [за Windows], заключалась в том, что я хотел ТОЧНО избежать руткитов и других вредоносных программ. А потом они [Microsoft] просто взломали ОС для меня», — возмущается пользователь.

Издание Bleeping Computer сообщает, что обратилось за комментариями об этой ситуации к официальным представителям Microsoft. В компании ответили, что «стремятся обеспечить лучшую в своем классе поддержку для клиентов», а описанный случай «противоречит политике компании».