Специалисты Банка России зафиксировали повышенное количество кибератак на финансовые организации на прошлой неделе, и сервисы нескольких банков оказались временно недоступными из-за DDoS-атак.

«Банк России на прошлой неделе фиксировал повышенное количество атак на организации кредитно-финансовой сферы. У большинства этих атак низкие технические характеристики, они отражались штатным образом средствами защиты финансовых организаций», — сообщают в пресс-служба регулятора.

В частности, на прошлой неделе о крупной DDoS-атаке, из-за которой в работе временно была нарушена работа мобильных приложений, интернет-банка и сайта, сообщал Росбанк. Также о массированной атаке сообщали представители банка «Уралсиб» и «Ак Барс банка».

В ЦБ отметили, что атаки в основном были направлены на официальные сайты банков и ресурсы, которые используются для предоставления услуг и сервисов. Представители регулятора говорят, что постоянно взаимодействуют с кредитными организациями «по вопросам противодействия компьютерным атакам», и в случае необходимости организуют для них оперативное консультирование.