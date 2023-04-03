Итальянский регулятор, занимающийся защитой данных, Garante per la Protezione dei Dati Personali (далее просто Garante), ввел временный запрет на использование сервиса ChatGPT в стране, сославшись на проблемы с защитой данных пользователей. Аналогичные меры по блокировке сервиса OpenAI рассматривают и власти Германии.

Специалисты Garante приказали OpenAI немедленно прекратить обработку данных пользователей, заявив, что намерены провести расследование в отношении незаконной обработки данных в нарушение законов Общего регламента ЕС по защите данных (GDPR).

«Пользователям и участникам сбора данных, чьи данные собирает Open AI, не предоставляется никакой информация, — сообщают в Garante. — Что еще более важно, похоже, нет никакой правовой основы для массового сбора и обработки персональных данных с целью “обучения” алгоритмов, на которые опирается платформа».

Также в Garante указали на отсутствие какой-либо системы проверки возраста, которая могла бы предотвратить доступ к сервису для несовершеннолетних. Кроме того, регулятор поднял вопросы о точности информации, предоставленной ChatGPT, а также обратил внимание на утечку данных, от которой пользователи ChatGPT пострадали в марте 2023 года.

Разработчики OpenAI уже выполнили требование регулятора, и ChatGPT временно недоступен для итальянских пользователей. В компании подчеркивают, что ее методы работы полностью соответствуют европейским законам о конфиденциальности, и OpenAI надеется вскоре снова сделать ChatGPT доступным в Италии. Пока же компания возмещает средства итальянским подписчикам ChatGPT Plus.

В заявлении, которое цитирует Reuters, представители OpenAI утвержадют, что активно работают над «сокращением количества персональных данных, использующихся при обучении ИИ-систем, включая ChatGPT, потому что мы хотим, чтобы наш ИИ узнавал о мире, а не о частных лицах».

Дело в том, что после релиза GPT-4 компания не раскрывает, какие именно данные она использует для обучения своей последней LLM, и как именно ее обучает.

Также следует отметить, что вслед за Garante заблокировать ChatGPT из-за проблем с безопасностью данных могут и власти Германии. Комиссар ФРГ по защите данных Ульрих Кельбер заявил, что запрет сервиса OpenAI в стране так же возможен.

Кельбер говорит, что Германия уже запросила у Италии дополнительную информацию о запрете, а регуляторы из Франции и Ирландии тоже связались с итальянским ведомством, чтобы обсудить сделанные его специалистами выводы.