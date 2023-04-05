Один из крупнейших маркетплейсов в даркнете, Genesis, был закрыт в ходе международной операции Cookie Monster, которую координировало ФБР. На Genesis продавали украденные учетные данные, cookie и даже готовые виртуальные личности. Сайт был связан со множеством финансово мотивированных атак по всему миру, от банального мошенничества до атак программ-вымогателей.

Хотя правоохранители пока не делали официальных заявлений, при попытке входа на сайт Genesis демонстрирует специальную «заглушку», сообщающую о ликвидации ресурса ФБР. Издание The Record, со ссылкой на собственные источники, сообщает, что в связи с закрытием ресурса и конфискацией его серверов в настоящее время по всему миру производится множество арестов.

При этом, судя по баннеру правоохранителей, администраторы торговой площадки пока не были идентифицированы или арестованы, так как ФБР просит всех, кто обладает какой-либо информацией о них, выйти на связь.

Аналитики Recorded Future напоминают, что Genesis запустился в конце 2017 года и уже к 2020 году стал одним из популярнейших маркетплейсов, выделяясь на фоне Russian Market и 2easy Shop. В основном на Genesis продавали учетные данные (в том числе для Gmail, Netflix, Spotify, WordPress, PayPal, Reddit, Amazon, LinkedIn, Cloudflare, Twitter, Zoom, Ebay и так далее) файлы cookie и так называемые фингерпринты (цифровые отпечатки, боты, а говоря проще — готовые виртуальные личности) для различных устройств.

Доступ на Genesis можно было получить только по приглашению, но такой инвайт было нетрудно найти в обычном поисковике. Исследователи говорят, что приглашения были широко доступны и нередко распространялись даже через YouTube. К тому же Genesis имел даже собственную Wiki, объясняющую новичкам, как все устроено.

Как уже было сказано выше, в отличие от конкурентов, Genesis предоставлял преступникам доступ к цифровым отпечаткам, которые позволяли хакерам выдавать себя за жертв, присваивая их IP-адреса, cookie сеансов, информацию об ОС, установленных плагинах и так далее. Таким образом преступники могли получить доступ к платформам, работающим по подписке (например, Netflix, Amazon), а также к услугам онлайн-банкинга, не вызывая подозрений у систем безопасности, или обойти многофакторную аутентификацию.

Обычно такие отпечатки продавались вместе со списком сервисов, к которым жертва имеет доступ (учетные записи Netflix, Amazon, eBay и так далее). Кроме того, боты могли предоставлять доступ к другим учетным записям, не перечисленным в списке автоматически, например, к корпоративным сетям.

После покупки бота можно было импортировать в разработанный преступниками браузер Genesis Security, который был доступен даже в качестве расширения для других браузеров. В зависимости от типа учетной записи покупатели могли платить меньше 10 долларов за доступ к цифровой «маске».

Данные для таких ботов в основном собирались при помощи инфостилеров, причем у Genesis, в отличие от конкурентов, не было столь широкого списка постоянных «поставщиков», вроде RedLine, Vidar, Raccoon или META. По информации экспертов компании KELA, которые изучали деятельность маркетплейса в еще 2020 году, большая часть ворованных данных на Genesis исходила от малвари AZORult.

По данным Recorded Future, с 2018 года на Genesis продали порядка 135 000 000 цифровых отпечатков.