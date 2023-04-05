Компания HP сообщила, что обнаружена критическая ошибка CVE-2023-1707, которая затрагивает около 50 моделей принтеров HP Enterprise LaserJet и HP LaserJet Managed. Интересно, что патча для этой уязвимости пока нет, и производитель обещает исправить ее примерно через три месяца.

Проблема получила рейтинг 9,1 балла из 10 возможных по шкале CVSS, что делает ее критической. Но есть и хорошая новость: эксплуатация возможна лишь в ограниченном контекте, поскольку на уязвимых устройствах должна быть установлена ​​прошивка FutureSmart версии 5.6 и включен IPsec (Internet Protocol Security). FutureSmart позволяет пользователям работать и настраивать принтеры либо с панели управления, доступной на устройстве, либо из браузера, посредством удаленного доступа.

Эксплуатация бага может привести к раскрытию информации. То есть злоумышленник может получить доступ к конфиденциальной информации, передаваемой между уязвимыми принтерами HP и другими устройствами в сети.

Список уязвимых устройств можно увидеть ниже.

HP Color LaserJet Enterprise M455

HP Color LaserJet Enterprise MFP M480

HP Color LaserJet Managed E45028

HP Color LaserJet Managed MFP E47528

HP Color LaserJet Managed MFP E785dn, HP Color LaserJet Managed MFP E78523, E78528

HP Color LaserJet Managed MFP E786, HP Color LaserJet Managed Flow MFP E786, HP Color LaserJet Managed MFP E78625/30/35, HP Color LaserJet Managed Flow MFP E78625/30/35

HP Color LaserJet Managed MFP E877, E87740/50/60/70, HP Color LaserJet Managed Flow E87740/50/60/70

HP LaserJet Enterprise M406

HP LaserJet Enterprise M407

HP LaserJet Enterprise MFP M430

HP LaserJet Enterprise MFP M431

HP LaserJet Managed E40040

HP LaserJet Managed MFP E42540

HP LaserJet Managed MFP E730, HP LaserJet Managed MFP E73025, E73030

HP LaserJet Managed MFP E731, HP LaserJet Managed Flow MFP M731, HP LaserJet Managed MFP E73130/35/40, HP LaserJet Managed Flow MFP E73130/35/40

HP LaserJet Managed MFP E826dn, HP LaserJet Managed Flow MFP E826z, HP LaserJet Managed E82650/60/70, HP LaserJet Managed E82650/60/70

Представители HP сообщают, что обновление прошивки, устраняющее уязвимость, будет готово в течение 90 дней, а в настоящее время патч недоступен. Клиентам, использующим FutureSmart 5.6, пока рекомендуется понизить версию FutureSmart 5.5.0.3.

В компании сообщили изданию Bleeping Computer, что воздействие этой уязвимости было весьма ограниченным: уязвимость была актуальна с середины февраля 2023 года до конца марта 2023 года, лишь для версии прошивки FutureSmart 5.