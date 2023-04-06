Испанская полиция объявила об аресте Хосе Луиса Уэртаса (José Luis Huertas), 19-летнего подростка, известного под никами Alcaseca, Mango и chimichuri. Власти называют Уэртаса «серьезной угрозой национальной безопасности» и создателем платформы Udyat («глаз Гора»), предназначенной для продажи краденной конфиденциальной информации в больших объемах.

В доме Уэртаса и по другим адресам уже прошли обыски, и правоохранители изъяли крупные суммы наличных, люксовый автомобиль, документацию и компьютеры.

Полицейское расследование в отношении Уэртаса было начато еще в ноябре 2022 года. Расследование началось после взлома компьютерной сети Генерального судебного совета Испании (CGPJ). Во время этой атаки взломщик похитил данные 575 000 налогоплательщиков (включая личную информацию, номера счетов, банковские номера и так далее) и создал БД для продажи этой информации другим киберпреступникам.

Уэртаса также обвиняют в том, что он выдавал себя за Паоло Василе, итальянского бизнесмена, кино- и телепродюсера, а также генерального директора Gestevisión Telecinco и Mediaset España, и краже 300 000 евро. Кроме того, обвинения включают атаки на высшие государственные учреждения и отмывание денег.

Стоит сказать, что с каждой атакой хакер становился все смелее, и в итоге на YouTube появилось интервью с ним (в ролике Уэртас скрывает свое лицо под балаклавой), где он заявлял, что имеет доступ к информации примерно 90% всех граждан Испании.

По данным местных СМИ, установить личность хакера, ответственного за перечисленные выше атаки, удалось, отследив оплату за услуги хостинга для серверов Udyat. Хотя Уэртас использовал криптовалюту, которая была предварительно «очищена» с помощью миксер-сервисов, полиция все же смогла отследить платежи с помощью экспертов из Национального центра криптологи.

Уэртас останется под стражей до суда, поскольку следователи считают, что оказавшись на свободе, он может уничтожить улики и продолжит совершать преступления аналогичного характера. Суд мотивировал свое решение оставить подозреваемого под стражей тем, что у Уэртаса есть значительные суммы в криптовалюте, которые позволят ему проживать в любой точке мира, избегая испанского правосудия.