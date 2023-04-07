Пользователи Google Pay массово сообщают, что Google перечислила на их счета от 10 до 1000 долларов США. Деньги поступили по программе Google Pay Reward в виде кешбэка, однако кешбэком не были. Такие поступления были ошибкой и сопровождались сообщением, что идет тестирование Google Pay Remittance, однако у тех, кто успел потратить полученные средства, их обещали не отбирать.

Как писали и показывали на многочисленных скриншотах пользователи, переводы средств сопровождались сообщением: «dogfooding the Google Pay Remittance experience». Дело в том, что термином «Dogfooding» обычно называют внутреннее бета-тестирование перед релизом каких-либо продуктов. То есть тестовые переводы должны были получить только сотрудники Google и, вероятно, некоторые партнеры компании.

В настоящее время пользователям, получившим неожиданные переводы, уже прислали письма от команды Google Pay с подробным описанием «ошибки, которая привела к непреднамеренному зачислению средств на счет».

Так как с тех пор проблема уже была исправлена, компания сообщает, что теперь такие начисления будут отменены «по возможности». При этом для тех пользователей, кто уже успел потратить или перевести деньги, Google добавляет: «Если мы не смогли отменить начисление, вы можете оставить деньги себе. Никаких дальнейших действий не требуется».

Таким образом, все, кто потратил или перевел полученные деньги, ничего не должны Google, компания пишет, что не станет взыскивать с пользователей эти средства. Очевидно, представители Google не хотят тратить свое время на преследование отдельных пользователей, а также привлекать к случившемуся излишнее внимание СМИ.