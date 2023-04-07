Вымогательская хак-группа Money Message утверждает, что взломала тайваньского производителя MSI (Micro-Star International) и похитила у компании исходный код. По данным СМИ, теперь хакеры требуют у компании выкуп в размере 4 000 000 долларов США.

На сайте Money Message появилось сообщение о взломе, к которому злоумышленники приложили скриншоты БД CTMS и ERP, а также файлы с исходным кодом MSI, приватные ключи и прошивку BIOS.

Группировка угрожает опубликовать все эти данные в открытом доступе примерно через пять дней, если MSI не выполнит их требования и не выплатит выкуп.

Издание Bleeping Computer сообщает, что злоумышленники якобы похитили у компании 1,5 ТБ данных, включая исходные коды и базы данных, и потребовали выкуп в размере 4 млн долларов США.

«Передайте своему менеджеру, что у нас есть исходный код MSI, включая фреймворк для разработки BIOS, а также у нас есть приватные ключи, позволяющие подписать любой кастомный модуль этого BIOS и установить его на ПК с этим BIOS», — писал оператор Money Message в чате с представителем MSI.

Представители MSI пока никак не прокомментировали заявления хакеров.