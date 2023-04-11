В Telegram-канале ведомства появилось напоминание о том, что, согласно закону «О связи», средства для обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой, так как создают условия для незаконной деятельности. Также Роскомнадзор сообщил, что «иностранные владельцы таких сервисов имеют доступ ко всей информации, которую российские пользователи через них передают».

«Согласно закону “О связи”, средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой, так как создают условия для незаконной деятельности. Сервисы VPN могут создать у пользователей ошибочное представление о собственной анонимности в интернете. Однако иностранные владельцы таких сервисов имеют доступ ко всей информации, которую российские пользователи через них передают. Добровольно переданные личные данные, финансовая информация и пароли от учетных записей могут стать предметом изучения для последующего использования в мошеннических целях, шантажа и других противоправных действий, направленных против самих пользователей или их окружения. Пользователи VPN-сервисов должны принимать во внимание риски компрометации личной информации», — сообщает Роскомнадзор.

Как поясняют в ведомстве, это напоминание связано с социальной рекламой о рисках использования VPN-сервисов, которую на этой неделе активно обсуждают в Рунете. Эту серию роликов представил Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ), российская общественная организация, которая занимается «созданием дружественной интернет-среды и популяризацией интернет-технологий».

К примеру, в одном из видео девушка предлагает кассиру в супермаркете показать паспорт для покупки энергетического напитка, однако кассир уже знает ее имя, дату рождения и место прописки. В другом ролике продавец в магазине советует мужчине поменьше заходить на порносайты, пока об этом не узнали его жена и дети. В третьем видео бармен перечисляет все данные банковских карт покупательницы, спрашивая, которой из них она хочет расплатиться, и так далее.

Примеры этой социальной рекламы РОЦИТ можно увидеть ниже.





