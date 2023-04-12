24–25 августа в Москве пройдет OFFZONE 2023 — четвертая международная конференция по практической кибербезопасности. Здесь специалисты могут поделиться опытом с единомышленниками: подготовить доклад и выступить в роли спикера.

Отправить заявку на call for papers (приглашение для авторов к подаче статей и докладов) можно до 17 июля, а купить билеты со скидкой — до 1 июля.

Для доклада можно выбрать любую интересную тему: от угроз, скрытых в USB-кабелях, до эволюции кибербезопасности.

Есть два формата выступлений: talk (45 минут) и short talk (15 минут). Спикеры готовят доклады на русском или английском языках, а презентации — только на английском.

Все заявки рассматривает CFP-комитет, в составе которого — эксперты по безопасности веб-приложений и корпоративных систем, исследователи вредоносного ПО, низкоуровневого программного и аппаратного обеспечения. Узнать больше о том, как правильно подать заявку, можно на сайте конференции.

Участники, которые пройдут отбор, получат бесплатный билет на OFFZONE и другие приятные бонусы.

Подать заявку можно до 23:59 17 июля 2023 года (ответ придет до 25 июля).

Для всех остальных OFFZONE открывает раннюю продажу билетов: до 1 июля 2023 года на них будет действовать скидка!

По всем вопросам можно писать на info@offzone.moscow.