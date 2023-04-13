Роскомнадзор сообщает, что заработал сервис «Мониторинг сбоев», созданный Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) при подведомственном Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ). Сервис был создан на замену Downdetector, из которого в прошлом году исчезли все российские компании и сервисы.

«Если вы столкнулись с проблемой в работе интернет-сервиса, банковского приложения или оператора связи, можете сообщить об этом на портале. На основе всех обращений пользователей формируется тепловая карта. Если сбой массовый, специалисты Центра подключатся к решению проблемы совместно с операторами связи и владельцами сервисов», — сообщает РКН.

Как пишет ЦМУ ССОП, сервис даст пользователям возможность оставлять сообщения о неработоспособности интернет-сервисов, банковских приложений и операторов связи, отслеживать стабильность их функционирования и изучать географию зафиксированных проблем.

Кроме того, на портале Центра был запущен специальный сервис для профильных специалистов — Looking Glass, который дает возможность получить информацию об IP-адресах, автономных системах и оптимальных маршрутах трафика.