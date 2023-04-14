Компания Microsoft сообщила, что уже работает над устранением проблемы, затронувшей некоторых клиентов Outlook в Microsoft 365. Баг не позволяет им получить доступ к электронной почте и своим календарям.

Проблемная версия Outlook была выпущена на Current Channel более двух недель назад, 28 марта 2023 года.

«После обновления до версии Outlook 2303 (сборка 16227.20212) пользователи могут не иметь возможности просматривать или получать доступ к групповым календарям в Microsoft 365 и к и сообщениям электронной почты в Outlook Desktop, — говорят в компании. — Некоторые затронутые пользователи также могли заметить, что проблема через некоторое время проходит сама, однако она может повториться позже».

У пользователей Outlook, затронутых этой проблемой, могут возникнуть сложности при попытке выполнить одно из следующих действий во время использовании десктопного клиента Outlook:

добавить или получить доступ к групповому почтовому ящику;

добавить или получить доступ к групповому календарю;

добавление, удаление или редактирование членов группы;

изменить что-либо в почте, например, пометить письма как прочитанные, архивировать или переместить в другие папки.

Так как пока патча нет, Microsoft поделилась временным способом решения проблемы, который можно использовать до выхода исправления. Так, в компании советуют клиентам использовать Outlook Web Access (OWA), если они хотят использовать функцию Groups, или вернуться к Outlook Desktop версии 16130.20332, которую баг не затрагивает.