Специалисты «Лаборатории Касперского» создали Kaspersky Antidrone Portable, компактное устройство, которое может работать как самостоятельно, так и в составе более крупных систем, обнаруживая беспилотники. Например, детектор может работать совместно с обнаружителями других типов в составе Kaspersky Antidrone, включая оптические и радиолокационные системы. Также решение может использоваться в комплекте с мобильным подавителем БПЛА.

Мобильный радиочастотный детектор предназначено для использования на массовых мероприятиях, защиты частной собственности и транспортной инфраструктуры. Основная целевая аудитория — государственные организации и бизнес, которые сталкиваются с необходимостью своевременного и точного обнаружения дронов в определенной локации и в заданный промежуток времени.

«Еще в 2019 году мы представили рынку программно-аппаратный комплекс Kaspersky Antidrone. Его основное предназначение — защита критически важной инфраструктуры, промышленных объектов, а также транспортной инфраструктуры и массовых мероприятий от неправомерного использования дронов. Сегодня свет увидел новый аппаратный сенсор Kaspersky Antidrone Portable — и это еще одно подтверждение того, что мы уже давно не только антивирусная компания», — рассказывает глава компании Евгений Касперский.

Детектор Kaspersky Antidrone Portable представляет собой аппаратное решение для обнаружения коммерческих беспилотников по радиосигналу. Он способен определять точное местоположение наиболее распространенных моделей дронов в радиусе до одного километра, а также положение управляющего им оператора. Детектор комплектуется влагозащищенным планшетом на базе программного обеспечения Kaspersky Antidrone, на графический интерфейс которого приходит оповещение об обнаруженных дронах.

Устройство весит менее 5 кг и помещается в кейс размером с чемодан для ручной клади. Детектор может работать в автономном режиме до двух часов. При этом оператор, свободно перемещаясь по периметру защищаемой территории, может самостоятельно расширять радиус поиска.