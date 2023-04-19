Эксперты Group-IB предупреждают, что вымогательская группировка Shadow активна, как минимум, с середины марта 2023 года. За расшифровку данных злоумышленники требуют от жертв суммы в размере 1-2 млн долларов США.

Специалисты говорят, что злоумышленники проникают в инфраструктуру жертв через уязвимые публичные сервисы, в том числе RDP-серверы, шифруют данные компании с помощью вымогателя LockBit3, собранного на основе появившегося в публичном доступе исходного кода. Для операционной системы Linux используется шифровальщик на основе исходных кодов вымогателя Babuk.

«В ходе расследования инцидента специалистами Group-IB выявлен факт ошибочного набора атакующими команды PowerShell на украинской раскладке клавиатуры. Кроме того, выявлены инструменты, аналогичные использованным в атаках неизвестной группировкой на российские банки в 2018 году», — рассказываю эксперты.

Для общения с каждой жертвой злоумышленники размещают в сети Tor панель с чатом, доступ в которую представитель атакованной компании получает при помощи персонального ключа из записки с требованием выкупа. Такая же система взаимодействия с жертвами используется в известных партнерских программах RaaS (Ransomware-as-a-Service, «Вымогательство как услуга»).

Если компания-жертва отказывается платить выкуп, представители Shadow угрожают опубликовать украденные у компании данные в даркнете. При этом сами представители группировки уверяют, что они не являются политически мотивированными хакерами, утверждая, что их интересуют только деньги.