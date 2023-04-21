СМИ, со ссылкой на ИБ-специалистов, сообщили, что количество нелегально продаваемых аккаунтов каршеринга в марте выросло на 40% по сравнению с февралем текущего года, а цены на такие учетные записи поднялись с 6000 до 10 000 рублей (премиум-аккаунты продаются еще дороже). Основная аудитория, которая приобретает нелегальный доступ, — люди, у которых нет прав или нужных документов, а также те, кто хочет избежать штрафов.

Как пишут «Известия», о росте спроса на нелегальные аккаунты сообщают эксперты компании T.Hunter.

«Если в феврале насчитывалось 250 таких объявлений, то в марте — уже 350. Рост количества объявлений объясняется высоким спросом на данный продукт. Люди переходят на каршеринг, поскольку в условиях санкций владеть машиной становится еще дороже — не всегда есть нужные запчасти, плюс они выросли в цене», — говорят специалисты.

Схожие оценки дали и в компании «РТК-Солар». По их данным, число подобных объявлений также выросло на 40%. При этом увеличилась и стоимость этих учетных записей.

В основном такими аккаунтами пользуются люди, у которых нет нужного комплекта документов для регистрации, или те, кто не достиг определенного возраста или стажа. В таком случае человек ищет возможность купить аккаунт нелегально. В этом случае любые штрафы придут пользователю, указанному в профиле, объясняет руководитель компонента Endpoint экосистемы R-Vision EVO Петр Куценко.

Согласно статистике «Яндекса», спрос на покупку нелегальных учетных записей каршеринга в марте 2023 года вырос на 25%. Если в феврале был 651 запрос, то в марте уже 873. Схожие данные показывает и аналитика Google.

Интересно, что, по словам специалистов, сотрудники ГИБДД прекрасно знают о подобных уловках, поэтому, останавливая каршеринговую машину, нередко интересуются, совпадает ли информация учетной записи в приложении с данными находящегося за рулем водителя.

При этом на черном рынке продают как взломанные аккаунты, так и оформленные на подставных лиц. Из-за этого существует несколько ценовых категорий продаваемых аккаунтов: учетные записи, зарегистрированные на чьи-то документы с привязанной виртуальной карточкой и украденные у других пользователей.