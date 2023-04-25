По данным издания Financial Times, которое ссылается на «утекший» отчет американской разведки, в настоящее время Китай работает над созданием сложного кибероружия, способного перехватывать контроль над вражескими спутниками, делая их бесполезными для передачи данных и наблюдения в военное время.

Рассмотренный журналистами документ с грифом ЦРУ датирован текущим годом и являлся частью той самой утечки, из-за которой в середине апреля в США был арестован 21-летний военнослужащий разведподразделения ВВС США Джек Тейшейра (Jack Teixeira).

Напомню, что на протяжении года Тейшейра «сливал» своим приятелям в Discord секретные документы Пентагона и просил их не делиться ни с кем этой информацией (разумеется, в итоге информация просочилась в открытый доступ). Утечка насчитывала сотни документов, включая расшифровки, которые Тейшейра распечатал, и фотографии документов, касающиеся разных тем — от специальной военной операции на Украине до информации о зарубежных странах и официальных лицах, за которыми следит разведка США. Теперь эту утечку называют крупнейшим инцидентом за последние десять лет.

Как пишет Financial Times, кибероружие Китая превосходит все, что Россия использовала в ходе специальной военной операции на Украине, где в основном применялись боле простые методы. Подобные атаки были впервые разработаны и опробованы еще 1980-х годах, с их помощью, например, стараются заглушить сигналы между низкоорбитальными спутниками SpaceX и их наземными терминалами, вещая на аналогичных частотах. В числе прочего, для такого радиоэлектронного подавления используется комплекс «Тирада-2».

Согласно документу, более амбициозный подход Китая направлен на имитацию сигналов, которые спутники противника получают от своих операторов, позволяя либо полностью перехватить управление, либо спровоцировать сбой в критический момент.

По мнению американских спецслужб, китайская сторона будет стремиться лишить спутники, которые, как правило, работают в виде взаимосвязанных кластеров, возможности общаться друг с другом, передавать сигналы и приказы системам вооружения или отправлять своим операторам визуальные и перехваченные данные.

В секретном отчете американской разведки говорится, что такое кибероружие позволит Китаю «захватывать контроль над спутниками, что сделает их неэффективными для поддержки систем связи, вооружения или разведки, наблюдения и рекогносцировки». При этом США никогда не раскрывали, есть ли у них самих подобные возможности.

Отмечается, что в прошлом месяце командующий Космическими силами США заявил Конгрессу, что Пекин агрессивно использует противокосмические возможности, стремясь реализовать свою «космическую мечту» и стать передовой державой в космосе к 2045 году. По его словам, китайские военные уже развернули 347 спутников, в том числе 35 запущенных за последние полгода, с целью мониторинга, отслеживания, нацеливания и атак на силы США в любом будущем конфликте.