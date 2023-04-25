В минувшие выходные на Reddit и YouTube начали появляться сообщения о странных проблемах с новыми процессорами Ryzen 7800X3D. В некоторых случаях системы пострадавших просто переставали загружаться, но в одном случае процессор физически деформировался, повредив сокет на материнской плате.

Как сообщили в компании MSI, эти повреждения «могли быть вызваны проблемами с аномальным напряжением».

Дело в том, что по умолчанию процессоры Ryzen 7000X3D работают с более низкими вольтажами, чем обычные процессоры Ryzen 7000, так как дополнительный кэш L3 может повышать температуру и затруднять охлаждение CPU. Это сделало новые процессоры более энергоэффективными, чем стандартные Ryzen, однако в жертву такой эффективности пришлось принести возможности для разгона и другие функции, которыми энтузиасты обычно пользуются для повышения производительности своих ПК.

В итоге процессоры Ryzen 7000X3D исходно имеют ограничения на разгон и изменение параметров питания, но выпущенные теперь обновления для BIOS дополнительно запрещают любой overvolting, который может предоставить процессорам больше мощности, чем нужно. При этом пользователи по-прежнему смогут использовать undervolting, то есть понижать напряжение, чтобы попробовать снизить температуру или потребление энергии.

Сообщившие о проблемах пользователи в основном являются владельцами материнских плат Asus и MSI (чипсет X670), и многие из них подчеркивают, что они использовали для своих процессоров только настройки по умолчанию. Однако пока пострадавших слишком мало, чтобы с уверенностью говорить о проблемах на каком-то конкретном чипсете или на конкретных моделях материнских плат.

Так, пользователь, чей процессор оказался физически поврежден, признался, что использовал не новейшую версию BIOS для своей материнской платы Asus, когда произошло повреждение. То есть на процессор могло быть подано слишком большое напряжение.

В AMD пока не прокомментировали жалобы пользователей, но всем владельцам Ryzen 7000X3D стоит убедиться, что на их материнских платах установлены все последние обновления BIOS, а также следить за выходом новых версий, исправляющих именно эту проблему.