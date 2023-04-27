Компания Google подала в суд на операторов малвари CryptBot, которая применялась для атак на 670 000 пользователей Chrome и кражи их данных. Сообщается, что благодаря этому иску уже ликвидирована инфраструктура, связанная с вредоносом.

«Наш судебный иск был подан против нескольких крупных распространителей CryptBot, которые, по нашему мнению, базируются в Пакистане и управляют преступным операциями по всему миру, — рассказывают специалисты Google. — Заявление основано на различных претензиях, включая компьютерное мошенничество и злоупотребление, а также нарушение прав на торговую марку. Мы нацелились на распространителей, которым платят за массовое распространение вредоносных программ, и которые впоследствии заражают компьютеры и крадут данные пользователей».

Чтобы помешать распространению CryptBot, суд выдал Google временный запретительный ордер, который позволяет компании нарушать работу распространителей малвари и их инфраструктуры. Так, суд уполномочил Google захватывать домены, связанные с распространением CryptBot (активные и те, которые будут зарегистрированы в будущем), что должно помочь остановить рост новых заражений и замедлить рост сети малвари.

Напомню, что CryptBot представляет собой классический инфостилер для Windows, предназначенный для кражи конфиденциальной информации с компьютеров жертв, в том числе, учетных данных, информацию о банковских картах, а также другие личные и финансовые данные, которые могут быть использованы в мошеннических целях.