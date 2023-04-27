Студент, известный под ником xtekky, опубликовал на GitHub проект под названием GPT4Free. Энтузиаст весьма успешно пытается отреверсить API-интерфейсы, чтобы предоставить любому желающему бесплатный доступ к GPT-3.5 и GPT-4 от OpenAI, и совсем не заботится о возможных юридических последствиях.

В последние дни ссылки на GPT4Free уже стали вирусными в соцсетях, ведь проект предлагает бесплатный и практически неограниченный доступ к GPT-4, а также к GPT-3.5.

«Область реверс-инжиниринга всегда мне очень нравилась, для меня это челлендж, — рассказал журналистам издания TechCrunch xtekky. — Сначала это было для развлечения, а теперь для того, чтобы предоставить альтернативу людям, у которых нет возможности использовать GPT-4/3.5».

Стоит сказать, 1000 токенов «промптов» (около 750 слов) обычно стоят в GPT-4 примерно 0,03 доллара, а за 1000 токенов completion (опять же, около 750 слов) придется отдать 0,06 доллара. GPT-3.5 обходится немного дешевле — 0,002 доллара за 1000 токенов.

Почему тогда GPT4Free бесплатен? Дело в том, что, по сути, разработка xtekky обманывает API OpenAI, имитируя запросы от сайтов с платными учетными записями, включая поисковую систему You.com, WriteSonic или Poe от Quora. Таким образом, любой, кто использует GPT4Free, явным образом нарушает условия оказания услуг OpenAI.

Однако xtekky не видит в этом проблемы, утверждая, что GPT4Free предназначен исключительно для «образовательных целей».

«Возможно, последуют судебные иски, и мне придется подчиниться, но я все же попытаюсь продолжить этот проект другими способами», — заявляет создатель GPT4Free.

GPT4Free можно установить локально (но для этого потребуется настроить Python-среду), а также можно воспользоваться веб-интерфейсом на сайте xtekky.

В GPT4Free уже встроены ярлы для различных промпт-инжектов, которые могут заставить GPT-3.5 и GPT-4 обойти заданные OpenAI ограничения. К примеру, журналистами удалось вынудить GPT-3.5 заявить, что ему «плевать на выживание человечества».

Скорее всего, это лишь вопрос времени, когда сайты вроде You.com заметят активность GPT4Free и исправят уязвимости, которые использует проект. По всей видимости, тогда xtekky придется искать других клиентов OpenAI и эксплуатировать их. Кроме того, компания OpenAI может попросту затребовать удаление репозитория GPT4Free с GitHub.

Однако, как отмечает издание, репозиторий самого GPT-4 сейчас представляет собой своего рода «черный ящик» и находится в ограниченном доступе, что делает его труднодоступным для любопытствующих. Причем пока OpenAI не сообщала, когда (и если) она планирует открыть бесплатный, свободный доступ для всех желающих (OpenAI предлагает субсидированную программу для исследователей, однако она ограничена определенными странами и областями исследований).

В этом свете можно предположить, что между OpenAI и энтузиастами, вроде автора GPT4Free, и дальше будет развиваться настоящее противостояние, когда одни будут бесконечно закрывать уязвимости и лазейки, а другие — отыскивать новые.