Бразильский суд постановил остановить работу мессенджера Telegram в стране и увеличил штраф до 1 млн реалов в день (примерно 200 000 долларов) за отказ компании предоставить запрошенные полицией данные. Дело в том, что бразильские власти уже несколько месяцев расследуют активность неонацистских групп, которые, по их данным, использовали платформу для подстрекательства к атакам на школы.

Как уточнили в разведывательном управлении страны (PFB), телефонные компании Vivo, Claro, Tim и Oi, а также Google и Apple, отвечающие за магазины приложений Playstore и App Store, уже получили предписания о приостановке работы Telegram.

Федеральная полиция страны потребовала приостановить работу приложения, поскольку Telegram не выполнил постановления суда, требующие раскрытия всех пользовательских данных из двух антисемитских групповых чатов. В компании сообщили властям, что группы были удалены и восстановить данные не удалось.

Группы, о которых идет речь, могли быть причастны к атаке на школу в Аракрусе в ноябре 2022 года, в ходе которой погибли четыре человека, еще 11 получили ранения. Полиция считает, что 16-летний стрелок контактировал с антисемитскими группами в Telegram, где публиковались видео с обучающими материалами по изготовлению взрывных устройств и пропагандировались неонацистские идеалы.

В прошлом году судья Верховных суд Бразилии уже запрещал Telegram, поскольку разработчики мессенджера «не полностью отреагировали» на распоряжения об удалении учетных записей известного сторонника бывшего президента Жаира Болсонару, якобы распространявших распространяющих ложную информацию.