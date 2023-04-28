Знаменитый хакер, писатель и ИБ-эксперт Кевин Митник (Kevin Mitnick) продемонстрировал в Twitter, как выглядит его новая установки для взлома паролей, собранная специалистами KnowBe4.

Бывший хакер, которых провел в тюрьме около пяти лет в 90-х, уже давно стал востребованным ИБ-специалистом, консультантом и спикером. В настоящее время Митник является исполнительным директором Mitnick Security Consulting, а также работает в компании KnowBe4, занимая должность главного директора по хакингу. На днях он показал в Twitter, как выглядит их новая система, предназначенная для взлома паролей.

Митник пишет, что «взломщик паролей» состоит из четырех серверов, и работе Hashtopolis помогают сразу двадцать четыре видеокарты RTX 4090 на архитектуре Ada Lovelace и еще шесть RTX 2080 на базе Turing. Эта система будет использоваться в работе red team.