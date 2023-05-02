Компания Google подвела итоги 2022 года: в Google в Play Store не допустили более 1,43 млн вредоносных приложений, нарушавших различные политики, а также заблокировали 173 000 учетных записей разработчиков, пытавшихся распространять малварь.

«В 2022 году мы предотвратили публикацию в Google Play 1,43 млн приложений, нарушающих наши правила. Отчасти это было сделано благодаря новым и улучшенным функциям безопасности и усовершенствованиям политик, в сочетании с нашими постоянными инвестициями в системы машинного обучения и процессы проверки приложений», — сообщают специалисты Google.

В компании отмечают, что количество подозрительных и мошеннических учетных записей удалось сократить благодаря добавлению новых методов проверки личности, которые необходимо пройти разработчикам для добавления приложений в Google Play (в том числе предоставить номер телефона и адрес электронной почты).

Кроме того, команда безопасности Google Play Commerce заявила, что за год успешно заблокировала мошеннические и неправомерные транзакции, которые могли привести к убыткам на сумму более 2 млрд долларов США. За это следует поблагодарить такую функциональность, как Voided Purchases API, Obfuscated Account ID и Play Integrity API.

Также в отчете сообщается, что «за последние три года предотвращен необоснованный доступ к конфиденциальным разрешениям для 500 000 приложений», а программа App Security Improvements помогла разработчикам устранить примерно 500 000 уязвимостей, затрагивавших около 300 000 приложений с совокупной базой установок около 250 млрд раз.