Mozilla сообщила о приобретении сервиса Fakespot, который объясняет как продукты, о которых никто никогда не слышал, могут иметь 12 000 отзывов и среднюю оценку 4,6 звезды. Fakespot, который планируют интегрировать в Firefox, ищет фальшивые отзывы на Amazon, eBay, Sephora, Shopify и других e-commerce сайтах с помощью ИИ, в итоге показывая более реальную картину.

Как рассказывает в блоге организации Стивен Тейшейра (Steven Teixeira), директор по продуктам Mozilla, Fakespot будет встроен в Firefox «со временем», и таким образом Mozilla хочет расширить свою работу в области «этического использования ИИ и ответственного использования рекламы».

Напомню, что в 2017 году Mozilla приобрела инструмент для сохранения статей Pocket (ранее Read It Later) и уже интегрировала его непосредственно в Firefox в виде расширения. Pocket был ключевой частью того, что Mozilla называет своим Context Graph, своего рода системой обнаружения и понимания веба, управляемой человеком. Судя по всему, Fakespot тоже должен стать частью этой системы.

Fakespot для Chrome, Firefox, iOS или Android изменяет внешний вид страниц продуктов на Amazon, eBay, Sephora, Shopify и других сайтах интернет-магазинов. Как объясняли его разработчики, с помощью ИИ Fakespot изучает отзывы о продукте, а затем просматривает историю оставивших их рецензентов в поисках признаков проплаченного, сфабрикованного и обманного поведения. После такого анализа обзоры получают буквенную оценку и «скорректированный» средний балл на основе отзывов, признанных нефальшивыми.

Разработчики не вдаются в конкретику, лишь отмечают, что используют «искусственный интеллект, обученный улавливать конкретные паттерны». То есть Fakespot не раскрывает свои методы работы, чтобы мошенники не научились уклоняться от обнаружения.

Сообщается, что версии Fakespot для Chrome, iOS и Android продолжат свою работу, а Mozilla «продолжит улучшать возможности Fakespot» для всех пользователей. При этом в будущем появится уникальная интеграция Fakespot с Firefox, что поможет пользователям браузера стать «более подготовленными и отсекать фальшивые отзывы».