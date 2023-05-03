На этой неделе компания Apple впервые выпустила исправления в новом формате Rapid Security Response (RSR), предназначенные для устройств, работающих под управлением iOS 16.4.1 и macOS 13.3.1. RSR представляют собой небольшие «заплатки», которые исправляют проблемы безопасности между выходами плановых обновлений. Однако у некоторых пользователей возникли проблемы с установкой RSR-патчей на iPhone.

Предполагается, что новый вид патчей будет загружаться и применяться операционной системой автоматически и беспрепятственно, чтобы немедленно защитить устройство от возможной эксплуатации. RSR позволяет отойти от обычного цикла обновления системы, в рамках которого пользователи могут отложить или вовсе пропустить обновления, сделав свои устройства уязвимыми для атак.

Согласно заявлениям компании, некоторые из таких внеплановых патчей могут использоваться даже для быстрого устранения уязвимостей, активно используемых хакерами.

Нужно отметить, что отключить автоматические обновления и отказать от установки патчей Rapid Security Responses все равно можно, и тогда устройство получит исправления в рамках следующего обновления ПО.

Как сообщает издание Bleeping Computer, развертывание первых RSR-патчей прошло не совсем гладко. Так, согласно массовым сообщениям пользователей, обновление для iPhone не удалось установить на некоторые устройства, и пользователи получали ошибку «Unable to Verify Security Response».

«iOS Security Response 16.4.1 (a) не прошел проверку, поскольку вы более не подключены к интернету», — гласило сообщение. Однако пользователи и журналисты убедились в том, что затронутые устройства подключены к интернету, и, вероятно, проблемы возникают из-за ошибки на стороне сервера.

Не менее интересно и то, что пока компания Apple не сообщила, какие именно проблемы в iOS и macOS устранили эти исправления. На странице Apple security updates, где обычно перечислены последние обновления безопасности, нет никаких сведений о свежих RSR-патчах, и Apple пока не сообщала, где собирается делиться информацией о таких «заплатках».

Единственное, что сообщают пользователям: «Этот Rapid Security Response содержит важные исправления безопасности и рекомендуется для всех пользователей», а за дополнительной информацией предлагается обратиться к странице поддержки, содержащей лишь общие сведения об RSR.