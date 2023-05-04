Разработчики Google объявили, что скоро значок замка, отображающийся в адресной строке браузера, останется в прошлом и будет заменен новым, который более не будет наводить пользователей на мысль, что сайт безопасен и ему можно доверять.

Впервые о решении избавиться от замка в адресной строке было объявлено еще в 2021 году, когда компания сообщила, что подобные индикаторы безопасного соединения больше не нужны и будут удалены из адресной строки Google Chrome, поскольку более 90% соединений и так используют HTTPS.

Исходно значок замка появился в браузерах много лет назад, и он должен был демонстрировать, что сайт использует HTTPS для шифрования соединений. Разработчики объясняют, что в настоящее время нужды в этом больше нет, ведь теперь уже более 99% всех сайтов уже загружаются в Google Chrome через HTTPS.

«Когда HTTPS был редкостью, значок замка привлекал внимание к дополнительной защите, обеспечиваемой HTTPS. Сегодня это уже не так, и HTTPS является нормой, а не исключением, и мы соответствующим образом развиваем Chrome», — говорят в Google.

Также стоит отметить, что HTTPS давно используется и на фишинговых страницах, а также в других вредоносных целях, а значок замка зачастую применяется для обмана людей и убеждения, что они защищены от атак.

«Это заблуждение небезобидно — почти все фишинговые сайты используют HTTPS и, следовательно, тоже отображают значок замка, — пишут в Google. — Эти заблуждения настолько распространены, что многие организации и даже ФБР, публикуют четкие указания о том, что значок замка не является показателем безопасности сайта».

Значок пропадет из браузера с релизом Chrome 117 в сентябре 2023 года и будет заменен на другую иконку, как показано на скриншоте ниже. Обычно так обозначают связанные с настройками элементы интерфейса, подчеркивая, что них можно нажать.

При нажатии на новый значок можно будет увидеть и привычный замок, информирующий о том, что подключение защищено с помощью HTTPS, а также выданные сайту разрешения (например, на использование микрофона и данных о местоположении).