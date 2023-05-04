Правоохранители рассказали, что закрытие даркнет-маркетплейса Monopoly в 2021 году было следствием операции SpecTor. Как оказалось, в итоге были арестованы 288 продавцов и клиентов ресурса по всему миру, а полиция конфисковала 50,8 млн евро наличными и в криптовалюте.

Маркетплейс Monopoly появился в даркнете в 2019 году и в то время использовался в основном для продажи наркотиков и оружия клиентам по всему миру, принимая платежи и BTC и Monero. Когда в 2021 году ресурс неожиданно закрылся, многие предполагали, что произошел exit scam (то есть операторы сайта скрылись с деньгами), но другие допускали, что сайт могли захватить правоохранительные органы.

Каких-либо подтверждений в итоге не получила ни одна из этих теорий, но теперь Европол официально объявил, что в 2021 году Monopoly был захвачен немецкими правоохранителями, а затем использовался для сбора доказательств об активности продавцов и покупателей.

Сообщается, что собранные данные и доказательства в итоге «послужили основанием для сотен расследований», а также последовавших за ними арестов. В этой операции, которую координировали Европол и ФБР, принимали участие полицейские из Великобритании, Франции, Польши, Германии, Австрии, Бразилии и Швейцарии.

«Продавцы, арестованные в результате действий полиции против Monopoly, также были активны на других незаконных маркетплейсах, что еще сильнее воспрепятствовало торговле наркотиками и другими незаконными товарами в даркнете», — гласит официальное заявление.

Большинство арестованных продавцов и покупателей, которые продавали и покупали десятки тысяч нелегальных товаров, проживали в США (153 человека), Великобритании (55 человек) и Германии (52 человека), а также в Нидерландах и Австрии (10 и 9 арестов).

Как стало известно теперь, в рамках операции SpecTor правоохранительные органы конфисковали 850 кг наркотических веществ, включая кокаин, амфетамины, МДМА, ЛСД, экстази, а также 117 единиц огнестрельного оружия.