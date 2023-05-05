Американская компания Backblaze, которая специализируется на услугах резервного копирования и облачного хранения, представила масштабный отчет, изучив 17 155 сбоящих жестких дисков. Оказалось, что сейчас средний возраст отказа равен 2 годам и 6 месяцам.

По состоянию на конец первого квартала 2023 года, Backblaze использует для хранения данных клиентов 241 678 жестких дисков (HDD) и твердотельных накопителей (SSD) в своих дата-центрах по всему миру. Из них 4400 являются загрузочными (3038 SSD и 1362 HDD), они исключены из отчета.

Для составления статистики компания уже много лет фиксирует дату сбоя каждого диска, модель, серийный номер, его емкость и данные­ SMART. На этот раз в число 17 155 изученных дисков вошли 72 различные модели.

Изучая средний возраст отказов дисков по конкретным моделям, Backblaze сократила количество рассматриваемых моделей до 30, исключив из статистики диски менее чем с 50 отказами.

Как видно в таблице выше, заметно выделяет модель Seagate ST12000NM0007 емкостью 12 ТБ с 2023 сбоями при среднем возрасте диска 1 год и 6 месяцев. Единственной моделью с еще большим количеством отказов стала Seagate ST400DM000 емкостью 4 ТБ: 5249 сбоев при среднем возрасте диска 3 года и 3 месяца.

Как обычно, исследователи добавили новую статистику к общим данным за 10 лет наблюдений. В таблице ниже показана ежегодная частота отказов (AFR) для 236 893 жестких дисков 30 моделей за почти 10 лет наблюдений (из статистики исключили 385 дисков, которые использовались только в целях тестирования, а также модели, которых у компании слишком мало).

В итоге средний показатель AFR составил 1,4%. Накопители с самым низким AFR (0,28%), проработавшие не менее 2,2 млн дней суммарно — это Western Digital Corporation (WDC) WUH721816ALE6L4 емкостью 16 ТБ (у Backblaze 14 098 единиц таких дисков).

Модели с самым высоким AFR (2,57%) и не менее 2,2 млн дней работы — Seagate ST4000DM000 емкостью 4 ТБ (у Backblaze 18 070 единиц таких дисков). При этом стоит отметить, что у этих моделей самое большое количество дней работы во всей таблице.

Интересно, что еще в феврале текущего года Backblaze отмечала, что жесткие диски Seagate демонстрируют более высокую частоту отказов, но также сообщала, что они менее дороги, поэтому «частота их отказов, как правило, недостаточно высока, чтобы сделать их менее рентабельными».