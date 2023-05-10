Сотрудники компании ByteDance, которой принадлежит TikTok, следили за передвижениями журналистки Financial Times Кристины Криддл (Cristina Criddle), освещавшей деятельность компании. Так как у Криддл не было личного аккаунта в социальной сети, в ByteDance отслеживали учетную запись ее кошки Баффи.

О произошедшем Криддл рассказала в отдельной статье, где подробно описала, как представители TikTok признались, что отслеживали ее местоположение, пытаясь выявить источник утечки информации внутри компании.

Криддл рассказывает, что в декабре 2022 года, незадолго до праздников ей позвонил директор по связям с общественностью TikTok и сообщил, что она была одной из двух журналисток, за которыми следили четыре сотрудника ByteDance. В компании признались, что отслеживали местоположение сотрудников СМИ, пытаясь узнать, не встречались ли они с сотрудниками ByteDance, которые могли быть связаны с утечкой информации. Причем эта тактика не сработала.

Интересно, что на тот момент Криддл не занималась материалами, связанными с ByteDance, и у нее не было личного аккаунта в TikTok. Зато она завела учетную запись для своей кошки Баффи, названной в честь истребительницы вампиров из одноименного сериала. У аккаунта кошки было 170 подписчиков и 20 постов. Сообщается, что после сообщения о слежке Баффи покинула социальные сети, Кристина Криддл пишет, что теперь Баффи, «к сожалению, больше не занимается контентом».

Журналистка рассказывает, что произошедшее было «пугающе и ужасно». Она уточняет, что использовала учетную запись TikTok на личном мобильном устройстве, но ее имя и род занятий не были включены в биографию аккаунта. При этом Криддл до сих пор не получила ответов от ByteDance о том, как долго ее отслеживали.

Криддл рассказывает, что даже теперь, несколько месяцев спустя, тревога, вызванная известием о слежке, не дает ей спать по ночам.

«Временами я изо всех сил пытаюсь заснуть, думая о том, что сотрудники ByteDance могли узнать обо мне. Какое-то время я часто отменяла свои планы, и всякий раз, когда разговаривая с новыми источниками или встречаясь с ними, чувствовала себя на грани», — пишет Криддл.

О том, что в ByteDance следили за неназванными американскими журналистами, освещавшими деятельность компании, стало известно еще в конце прошлого года. Тогда внутреннее расследование ByteDance выявило, что несколько сотрудников получили доступ к данным TikTok-аккаунтов как минимум двух американских журналистов и «небольшого числа» других людей, связанных с ними. В частности, в компании интересовались IP-адресами репортеров, чтобы определить их приблизительное местоположение и понять, не находились ли они поблизости от сотрудников TikTok, которые могли сливать внутренние данные в прессу.

Тогда в электронном письме сотрудникам, которое просочилось в СМИ, генеральный директор ByteDance Лян Рубо писал, что он «глубоко разочарован», а «общественное доверие, на создание которого мы потратили огромные усилия, будет заметно подорвано неправомерным поведением нескольких человек». В другом внутреннем письме еще один директор TikTok, который подчиняется Ляну, Шоу Чу, называл этот инцидент «плохо продуманными действиями нескольких человек». В третьем письме генеральный юрисконсульт компании Эрих Андерсен сообщал, что в ответ на случившееся будет реструктурирована группа интернет-аудита и контроля рисков.

В итоге в ByteDance подтвердили, что глава этой группы покинул компанию в связи с расследованием, а еще трое сотрудников были уволены. Впрочем, это не помешало Министерству юстиции США и ФБР начать расследование в отношении слежки за журналистами, а в Конгрессе США в настоящее время циркулирует сразу несколько законопроектов, которые так или иначе могут привести к ограничению работы TikTok на устройствах в США.