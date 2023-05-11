Компания YouTube проводит эксперимент и предлагает некоторым пользователям отключить свои блокировщики рекламы или оплатить подписку YouTube Premium. Пока неясно, насколько широко распространен этот эксперимент, и планирует ли компания переходить к более радикальным мерам.

На этой неделе пользователи Reddit обнаружили, что на YouTube появится всплывающее окно, предупреждающее некоторых пользователей о том, что «блокировщики рекламы запрещены».

«Похоже, вы используете блокировщик рекламы. Благодаря рекламе YouTube остается бесплатным для миллиардов пользователей по всему миру», — гласит сообщение.

После получения такого уведомления у пользователя есть всего два варианта: либо отключить блокировщик рекламы, чтобы разрешить рекламу на YouTube, либо оплатить подписку YouTube Premium, чтобы избавиться от рекламы на платформе вообще.

Представитель YouTube подтвердили СМИ, кто компания проводит эксперимент, призывая зрителей попробовать YouTube Premium или разрешить рекламу на платформе.

«Мы проводим небольшой эксперимент по всему миру, который призывает зрителей с включенными блокировщиками рекламы разрешить рекламу на YouTube или попробовать YouTube Premium. Обнаружение блокировщиков рекламы не ново, и другие издатели регулярно просят зрителей отключить блокировщики», — говорят в компании.

В настоящее время неясно, в каких именно регионах YouTube отображает такие предупреждения, и планирует ли компания в будущем ограничить доступ к платформе для тех, кто использует блокировщики рекламы.