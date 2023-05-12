Эксперты проанализировали на нескольких форумах в даркнете — русскоязычных и международных — объявления с предложениями услуг по созданию дипфейк-роликов. Судя по опубликованным сообщениям, стоимость создания одной минуты такого видео может доходить до 20 000 долларов США.

Исследователи рассказывают, что дипфейки могут создавать с разными целями: для использования в скам-схемах, политических манипуляций, мести и кибербуллинга. При этом для создания по-настоящему убедительных подделок требуется технический опыт и современное программное обеспечение.

В компании отмечают, что спрос на соответствующие сервисы и инструменты в даркнете значительно превышает предложение. Цены на создание или покупку дипфейков могут варьироваться в зависимости от сложности проекта и качества конечного продукта.

В значительном количестве изуенных объявлений предлагают услуги по созданию дипфейков для криптовалютного мошенничества. Речь идет о так называемых криптостримах или фальшивых розыгрышах криптовалют. Это популярная схема, в рамках которой злоумышленники побуждают зрителей переводить им криптовалюту. Мошенники используют для этого фейковые видео со знаменитостями или соединяют старые записи, чтобы запустить прямые трансляции на платформах социальных сетей. Обычно они обещают удвоить отправленный им платеж.

Кроме того, продавцы в даркнете предлагают услуги по созданию порнографических видео, а некоторые разрабатывают инструкции для генерации подобных роликов. К сожалению, такие дипфейки могут использоваться в том числе для преследования и шантажа.