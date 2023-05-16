Разработчики браузера Brave представили функцию Forgetful Browsing, которая не позволит сайтам снова идентифицировать пользователей при повторных посещениях. Новая функция будет очищать не только файлы cookie на выбранных сайтах при закрытии ресурса, но также данные в локальном хранилище и кеше. Хотя это будет автоматически разлогинивать пользователей, это также предотвратит повторную идентификацию, когда люди возвратятся на сайты в будущем.

Пользователи смогут включить Forgetful Browsing в меню настроек либо сразу для всех сайтов, либо только для определенных ресурсов.

«Когда этот параметр установлен, через несколько секунд после того, как открытых вкладок с конкретным сайтом больше не останется, Brave очистит собственное хранилище для этого сайта, — рассказывают разработчики. — Forgetful Browsing очищает как явно сохраненные значения (например, файлы cookie, localStorage или indexedDB ), так и косвенно сохраненные (например, кеш HTTP или кеш DNS)».

В компании сообщают, что слежка со стороны первых лиц отходит на второй план, поскольку пользователи сознательно выбирают, какие сайты посещать, и, соответственно, имеют лучший контроль и более четкое понимание того, куда попадают их данные.

Хотя функциональность и различные инструменты для защиты от слежения есть в большинстве современных браузеров, по мнению разработчиков Brave, они либо слишком фрагментированы и громоздки для использования, либо слишком универсальны (или напротив узконаправленны), либо хорошо «спрятаны» от пользователя.

Команда Brave заявляет, что Forgetful Browsing разработан как интегрированный инструмент, который можно легко включать и отключать, но который не потребует от пользователя никакого внимания или особого вмешательства после настройки.

Forgetful Browsing будет применяться к сайтам, а не к доменам. Новая функция появится в десктопной версии Brave 1.53 (текущая стабильная версия — 1.51), а пользователи Android получат доступ к Forgetful Browsing чуть позже, с выходом версии 1.54.