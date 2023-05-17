Компания F.A.С.С.T. (ранее Group-IB в РФ) оценила рынок интернет-пиратства в России в 2022 году в 45 млн долларов. То есть за год нелегальные распространители видеоконтента растеряли 10% своих доходов, а число пиратских доменов сократилось почти в два раза.

Эксперты пишут, что падение связано с успешной блокировкой пиратских сайтов, на которых демонстрировались антироссийские ролики, а также в уходе из страны теневых спонсоров пиратства. Однако интерес зрителей к пиратскому контенту еще высок: впервые доля мобильного трафика на нелегальные кинотеатры достигла 60% (пиратские фильмы и сериалы предпочитают смотреть на смартфонах).

Согласно подсчетам специалистов, доходы интернет-пиратов падают уже пятый год подряд. Так, в 2019 году объем рынка нелегального видеоконтента составлял 63 млн долларов, в 2020 году — 59 млн долларов, в 2021 году — 50 млн долларов, в 2022 году сократился до 45 млн долларов.

В целом в 2022 году число обнаруженных пиратских страниц с русскоязычным видеоконтентом сократилось с 119 400 в 2021 году до 69 000 ресурсов.

По мнению экспертов F.A.С.С.T., геополитические события оказали существенное влияние на рынок онлайн-пиратства. Как минимум на трех крупных пиратских CDN-плеерах, которые встроены на 80% всех русскоязычных сайтов с нелегальным видеоконтентом, демонстрировались антироссийские рекламные ролики. Это привело к отказу от работы с ними части пиратов из России, а также к оперативному выявлению и блокировке страниц с подобным содержанием со стороны российских регуляторов.

Основными источниками доходов онлайн-пиратов по-прежнему остается реклама онлайн-казино и букмекерских контор. Но из-за ухода в прошлом году с российского рынка нескольких букмекеров, а также из-за сложностями финансовых переводов между странами, средний показатель CPM (Cost-Per-Mille, цена за 1000 показов в рекламной кампании) на пиратских ресурсах упал на 18%.

Изменения произошли и в среде CamRip-группировок, которые организуют процесс нелегального копирования кинопремьер, перевода и озвучки, монтажа рекламных роликов. Одна из крупных CamRip группировок, специализировавшаяся ранее на нелегальном копировании, озвучке и распространении фильмов на территории России, наладила новые цепочки производства контента за рубежом.

По оценкам аналитиков F.A.C.C.T., снижение доходов рынка онлайн-пиратов происходит в условиях растущего спроса на легальный видеоконтент: в 2022 году российские зрители активнее смотрели фильмы и сериалы на легальных платформах, по сравнению с 2021 годом. Но если трафик на пиратские порталы вырос на 6%, то у легальных стриминговых видеосервисов он увеличился на 15%.